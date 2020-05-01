انفجار الوضع عسكريا في سقطرى بالدبابات والأسلحة الثقيلة للسيطرة علي عاصمة المحافظة والشرعية ترد والقوات السعودية تتدخل مناشدة عاجلة لتوفير أجهزة فحص كورونا من المنظمات الدولية والأممية يطلقها الحوثيون أول محافظة جنوبية تبدأ بملاحقة عناصر ”المجلس الانتقالي“ كـ”مطلوبين أمنيا“ وتعلن قائمة بأسمائهم تقرير إسرائيلي: إعلان الانتقالي الجنوبي الانفصال مكسباً للحوثيين حظر حزب الله في ألمانيا وتصنيفه ”منظمة إرهابية“.. مصير حتمي ينتظر جماعة الحوثي كورونا يدخل أوساط الحكومة الروسية.. ويقترب من بوتين بالفيديو .. الجزيرة تبث أول نشرة أخبار من المنزل منظمة بريطانية تكشف حجم ثروات آل الأسد في أوربا ترامب يكشف عن الدولة التي تعسى لهزيمته في الانتخابات الرئاسة اللواء سلطان العرادة يكرم شابة مأربية فازت بجائزة دولية منحتها لها الخارجية الأمريكية
وفي وثيقة، حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، موجّهة إلى المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي، وممثلي المنظمات الدولية والأممية في اليمن، أكد المجلس التابع للحوثيين أن كمية التحاليل من نوع PCR والخاصة بالكشف عن فيروس كورونا قد نفدت، مناشداً المنظمات "بسرعة التدخل وتوفير التحاليل كأولوية وبصورة عاجلة".
وأكد المجلس حاجته إلى ما لا يقل عن مائة ألف فحص PCR، و15 جهاز فحص PCR، و250000 جهاز Swab "ليتسنى لوزارة الصحة العامة والسكان تقديم الخدمات الصحية الطارئة والضرورية لمواجهة فيروس كورونا"، "وتجنباً لحدوث كارثة إنسانية إزاء تأخر أو عدم توفير تلك الاحتياجات الطارئة المنقذة للأرواح"، محملاً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية النتائج القانونية والإنسانية والأخلاقية في حال عدم تقديم الدعم.
وتأتي هذه المناشدة في الوقت الذي تزايدت فيه الاتهامات لسلطات الحوثيين بإخفاء معلومات عن إصابات بالمرض في المناطق الخاضعة لسيطرتها.