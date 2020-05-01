مناشدة عاجلة لتوفير أجهزة فحص كورونا من المنظمات الدولية والأممية يطلقها الحوثيون

الجمعة 01 مايو 2020 الساعة 01 مساءً / مأرب،برس- متابعات

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وفي وثيقة، حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، موجّهة إلى المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي، وممثلي المنظمات الدولية والأممية في اليمن، أكد المجلس التابع للحوثيين أن كمية التحاليل من نوع PCR والخاصة بالكشف عن فيروس كورونا قد نفدت، مناشداً المنظمات "بسرعة التدخل وتوفير التحاليل كأولوية وبصورة عاجلة".

وأكد المجلس حاجته إلى ما لا يقل عن مائة ألف فحص PCR، و15 جهاز فحص PCR، و250000 جهاز Swab "ليتسنى لوزارة الصحة العامة والسكان تقديم الخدمات الصحية الطارئة والضرورية لمواجهة فيروس كورونا"، "وتجنباً لحدوث كارثة إنسانية إزاء تأخر أو عدم توفير تلك الاحتياجات الطارئة المنقذة للأرواح"، محملاً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية النتائج القانونية والإنسانية والأخلاقية في حال عدم تقديم الدعم.

وتأتي هذه المناشدة في الوقت الذي تزايدت فيه الاتهامات لسلطات الحوثيين بإخفاء معلومات عن إصابات بالمرض في المناطق الخاضعة لسيطرتها.