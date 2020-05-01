كورونا يدخل أوساط الحكومة الروسية.. ويقترب من بوتين

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أكدت وكالة “إيفاكس” الروسية إصابة رئيس الوزراء الروسي “ميخائيل ميشوستين” بفيروس كورونا.
وأوضحت الوكالة الروسية أن رئيس الوزراء الروسي سيبقى في الحجر الصحي بعد تأكيد إصابته بالفيروس.
وأوضح الوزير الروسي خلال اجتماع افتراضي عقده اليوم الخميس مع الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” إنه سيلتزم بنظام الحجر الصحي الذاتي بعد إصابته بالفيروس، واقترح أن يتولى نائبه الأول “أندريه بيلووسوف” مهامه في هذه الفترة.
وفي وقتٍ سابق كشفت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة أكثر من 874 عسكرياً روسياً بفيروس “كورونا” خلال الفترة الممتدة بين 26آذار و 26 نيسان.
وأوضحت في بيان لها أنه يوجد من بين المصابين 4 بحالة خطرة و 15 بحالة متوسطة الخطورة، و 314 داخل المستشفيات العسكرية و 175 معزولون في أماكن خدمتهم.
وتعتبر روسيا الدولة الثامنة عالمياً من حيث عدد الإصابات بالفيروس، حيث تجاوز العدد المعلن 106498 إصابة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 آذار / مارس أن فيروس “كورونا” وباء عالمي بعد انتشاره عالمياً في جميع الدول.