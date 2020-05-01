بالفيديو .. الجزيرة تبث أول نشرة أخبار من المنزل

الجمعة 01 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بثت قناة الجزيرة أمس الثلاثاء أول نشرة أخبار لها من المنزل في ظل أزمة فيروس “كورونا” الحالية.

وقدم نشرة الأخبار التي تم بثها من المنزل لأول مرة في تاريخ القناة المذيع “زين العابدين توفيق” بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا.

وقالت قناة الجزيرة في حسابها على تويتر “لأول مرة مذيع الجزيرة “زين العابدين توفيق” يقدم نشرة الأخبار كاملة من المنزل بعد تماثله للشفاء من فيروس كورونا”.

وأضافت القناة في تغريديتها، أنه ومنذ تأسيس القناة عام 1996 يتم تقديم نشرة الأخبار من المنزل بسبب الظروف الحالية لأزمة “كورونا”.

بدوره أوضح مذيع قناة الجزيرة “زين العابدين توفيق” أنه قدم نشرة أخبار السادسة مساءً من منزله عوضاً عن تقديمها من استديو البث في قناة الجزيرة.

وأعلن مذيع قناة الجزيرة “زين العابدين توفيق” يوم 18 أبريل إصابته بفيروس كورونا وتناول في إعلانه حكاية الإصابة من داخل مركز الحجر الصحي بالدوحة.

جاء ذلك في مداخلة له حينها على شاشة قناة الجزيرة تناول فيها حكايته منذ عودته من رحلته مع فيروس “كورونا” بالرغم من مراعاته لجميع القواعد الصحية والتباعد الاجتماعي إلا أنه أعراض المرض ظهرت عليه.

ووصف زين العابدين الأعراض لفيروس كورونا بالغريبة والخفيفة، وبم يستشعرها من قبل بحسب وصفه.

وأضاف أن الأعراض كانت صداع وارتفاع طفيف في درجة حرارته، مترافقة مع فقدان للشهية وحاستي الشم والتذوق، فهرع للطبيب للكشف عن حالته والتي جاءت بعد التحاليل إيجابية بفيروس “كورونا”.

واوضح، أنه لم يعاني من السعال وضيق التنفس وتعتبر هذه الأعراض الشهيرة لفيروس “كورونا” عند غالب المصابين لافتاً أنه منذ اكتشاف إصابته وهو في الحجر الصحي في العاصمة القطرية الدوحة.

يذكر أن عدد إصابات فيروس “كورونا” في قطر وصل 10777 بينها 10 وفيات و 134 متعافياً بحسب وزارة الصحة القطرية.