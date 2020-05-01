اللواء سلطان العرادة يكرم شابة مأربية فازت بجائزة دولية منحتها لها الخارجية الأمريكية

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كرمت السلطة المحلية في محافظة مأرب، اليوم، الناشطة الحقوقية ياسمين القاضي التي حصلت على جائزة المرأة الدولية للشجاعة للعام 2020م من قبل الخارجية الأمريكية ضمن 13 امرأة من مختلف دول العالم فزن بالجائزة في مطلع مارس الماضي.
وقام محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة بتقديم درعي التميز والمحافظة للناشطة ياسمين القاضي تقديرا لتميزها ودورها في خدمة محافظة مأرب ومجتمعها المأربي وجهودها في تعزيز العمل المدني والجوانب الحقوقية للمرأة والطفل.
وأكد المحافظ العرادة أن تكريم فتاة من فتيات مأرب من قبل الخارجية الأمريكية، وفوزها بجائزة دولية محل فخر لمحافظة مأرب خاصة، ولليمن بشكل عام، واعتراف بالدور الحيوي والمؤثر الذي قامت به الناشطة المأربية ياسمين القاضي في الجوانب الحقوقية والقطاع المدني وتطوير القطاع النسوي.
وأوضح بأن فوز الناشطة المأربية ياسمين القاضي بجائزة دولية دليل على أن محافظة مأرب تزخر بالعديد من الكفاءات الشابة والمتميزة والمعول عليها في نهضة المحافظة والإسهام الفعال في تنميتها في مختلف الجوانب، وتأكيداً على ما تمتلكه المرأة المأربية من قدرات وكفاءات، ودور حيوي في مجتمعها، وتعبيراً عن مستوى التطور والإنجازات للمرأة المأربية.
وأكد اللواء العرادة على أن السلطة المحلية تولي المرأة اهتماما كبيرا، وتقدم كافة التسهيلات لكافة الشباب والشابات من أجل إبراز قدراتهم ومواهبهم في مختلف المجالات ،والإسهام الفاعل في خدمة المجتمع والمحافظة وتنميتها.
من جانبها عبرت الناشطة المأربية ياسمين القاضي عن شكرها وتقديرها للسلطة المحلية بمحافظة مأرب ولمحافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة على هذه اللفتة الكريمة ، والتي تعتبر حافزاً إضافياً لها لخدمة مجتمعها وتعزيز الجوانب الحقوقية وتنمية المرأة المأربية وتعزيز حضورها في المحافظة.
كما عبرت عن شكرها للدعم والتسهيلات التي تقدمها السلطة المحلية للأنشطة والبرامج التي تنفذها مؤسسة فتيات مأرب التي تترأسها، سواء في مجال تعزيز حضور المرأة المأربية في المحافظة من خلال برامج التأهيل والتدريب والتوعية، أو من خلال برامج الحد من تجنيد الأطفال، أو برامج دعم المرأة النازحة، التي تنفذ بالتعاون مع العديد من الشركاء المانحين والمنظمات الدولية.