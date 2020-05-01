آخر الاخبار

كورونا يدخل أوساط الحكومة الروسية.. ويقترب من بوتين بالفيديو .. الجزيرة تبث أول نشرة أخبار من المنزل منظمة بريطانية تكشف حجم ثروات آل الأسد في أوربا ترامب يكشف عن الدولة التي تعسى لهزيمته في الانتخابات الرئاسة اللواء سلطان العرادة يكرم شابة مأربية فازت بجائزة دولية منحتها لها الخارجية الأمريكية كورونا.. هلع في العاصمة صنعاء بعد بيان حوثي ونداء استغاثة عاجل للمنظمات الدولية لقاح سري.. هل هناك لقاح يخفيه البيت الأبيض عن العالم والشعب الأمريكي السعودية واليمن ترحبان بقرار المانيا تصنيف حزب الله منظمة ارهابية دبي تعلن انتحار رجل أعمال شهير وتكشف الدوافع رغم تنصيب نفسه حاكما.. لماذا أوقف حفتر عملياته العسكرية؟

كورونا.. هلع في العاصمة صنعاء بعد بيان حوثي ونداء استغاثة عاجل للمنظمات الدولية

الجمعة 01 مايو 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
عدد القراءات 2068

أثار بيان لما يسمى بـ”المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية“، التابع لسلطات الانقلاب الحوثية، الخميس 30 أبريل/نيسان، الهلع في العاصمة اليمنية صنعاء بعد يوم من الإعلان عن تسجيل خمس اصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) في مدينة عدن (جنوبي البلاد).

وطالب المجلس المنظمات الدولية والأممية وبشكل عاجل توفير أكثر من 100 ألف فحص "بي سي ار" و15 جهاز فحص "بي سي ار" و250 ألف فحص "سواب".

كما وجه المجلس نداء استغاثة عاجل لجميع المنظمات الأممية بضرورة توفير مستلزمات طبية خاصة لمواجهة فيروس كورونا.

واستنكر المجلس في بيان له "ما يتم ترويجه من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن حول عدم مشاركته البيانات منذ البدء في الإجراءات الحكومية لمواجهة الكورونا".

واعتبر البيان "تصريحات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تنصل عن الواجب الإنساني المنوط بالأمم المتحدة تجاه الشعب اليمني".

وحمل " الأمم المتحدة كامل المسؤولية عن نتائج قراراتها وتصريحاتها التي ربما تعمل لتعطيل العمل الإنساني في اليمن".

وامس الاربعاء، وجهت اتهامات للحوثيين بإخفاء حالات إصابة بالفيروس وعدم الإعلان عنها، وتحدثت تقارير اعلامية عن تسجيل حالتي اصابة في صنعاء، وسط تكتم حوثي.

والثلاثاء، نقلت "رويترز" الثلاثاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة وجود حالة إصابة واحدة مؤكدة بوباء كورونا في العاصمة صنعاء.

ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أنه بعد قرابة ثلاثة أسابيع، ما زال الأمر لغزا ولا يعرفون ما إذا كانت أول حالة إصابة مؤكدة مختبريا في اليمن هي بالفعل لفرد يمثل أصل ما يمكن أن يكون تفشيا مدمرا بشكل غير عادي.

إقراء أيضاً
اللواء سلطان العرادة يكرم شابة مأربية فازت بجائزة دولية منحتها لها الخارجية الأم
3 محافظات يمنية تعلن عن قرارات جديدة لمواجهة كورونا بعد ظهور حالات بعدن
حكومة حرب واقالة معين عبدالملك .. وزير يمني يحذر الرئيس هادي من كارثة جديدة
لجنة الطوارئ اليمنية تكشف رسميا تفاصيل الحالات المصابة والمتوفية بفيروس كورونا وح
محافظ عدن يعلن حظر تجوال جديد لمدة 72 ساعة وتفاصيل اجتماع صحي موسع
قائد عسكري بارز برتبة عميد ركن يخون الشرعية ويسلم سلاح الدولة لمليشيات الانتقالي
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس