لقاح سري.. هل هناك لقاح يخفيه البيت الأبيض عن العالم والشعب الأمريكي

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أثار حوار بين صحفيين، التقطه ميكروفون غرفة المؤتمرات في البيت الأبيض، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، مشعلا "نظرية المؤامرة" عن وجود "لقاح سري" ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وجرى الحديث بين كبير مراسلي قناة "فوكس" في البيت الأبيض، جون روبيرتس، ومصور صحيفة "نيويورك تايمز" دوغ ميلز، قبيل بدء مؤتمر صحفي، في 21 نيسان/ أبريل الماضي.

وقال "ميلز" في مقطع الفيديو المتداول: "إننا جميعا تلقينا اللقاح" في رد على "روبيرتس" الذي طلب منه "خلع" القناع الصحي.

لكن روبيرتس عقب على مقطع الفيديو المنتشر خلال الأيام الماضية، في تصريح إلى وكالة "أسوشييتد بريس" بالقول: "الحقيقة أنه قبل بدء المؤتمر الصحفي لفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة فيروس كورونا، الاثنين، أطلعت ميلز على دراسة جديدة من جامعة جنوب كاليفورنيا، ووفقا للدراسة فإن عدد إصابات فيروس كورونا في لوس أنجلوس أكبر بكثير مما هو معلن".

وأكمل ميلز متسائلا: "ماذا تعلم يا صاحبي؟"، قبل أن يجيبه قائلا: "يمكنك نزع الكمامة فمعدل الوفيات هو 0.1 إلى 0.3 وفقا لـUSC (جامعة جنوب كاليفورنيا)"، قبل أن يرد ميلز مجددا ويقول ممازحا: "حقا؟ هذا مطمئن، الكل هنا أخذ اللقاح على أي حال".