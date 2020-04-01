دبي تعلن انتحار رجل أعمال شهير وتكشف الدوافع

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت شرطة دبي،، إن رجل أعمال آسيوي (هندي) انتحر بإلقاء نفسه من الطابق الـ14 في أحد المباني.

ورجل الأعمال يدعى جوي أركال، وهو يعمل في القطاع النفطي، والنقل البحري.

ونقلت صحيفة "البيان" عن مدير مركز شرطة بر دبي، العميد عبد الله خادم المعصم، قوله إن رجل الأعمال انتحر بإلقاء نفسه من شرفة منزل صديقه، وكان نجله يتواجد معه.

وأوضح أن الحادثة وقعت الخميس الماضي، وأثبتت التحقيقات عدم وجود شبهة جنائية فيها.

ولفت العميد المعصم إلى أن المقربين من رجل الأعمال أوضحوا أنه كان يعاني من حالة نفسية سيئة في الفترة الأخيرة، وهو ما دفعه للانتحار.

يشار إلى أن أركال من بين رجال الأعمال الذين حصلوا على الإقامة الذهبية في الإمارات العام الماضي؛ نظرا لامتلاكه شركة "Innova Refining and Trading FZE".

وفي الأسابيع الماضية، خطف رجل الأعمال الهندي بي آر شيتي حديث الرأي العام بالإمارات، بعد انكشاف شركته لتشغيل المستشفيات "إن إم سي هيلث" على دائنيها بنحو 6.6 مليار دولار.