3 محافظات يمنية تعلن عن قرارات جديدة لمواجهة كورونا بعد ظهور حالات بعدن

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اتخذت ثلاث محافظات يمنية حزمة من القرارات والاجراءات الاحترازية ، بعد ساعات من تسجيل اصابات مؤكدة بفيروس كورونا بالعاصمة المؤقتة عدن.

حيث أعلن محافظ حضرموت، قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، حظر التجوال، داخل مديريات المحافظة، وذلك بعد الاعلان الرسمي أمس الاربعاء، اكتشاف خمس حالات مصابة بفيروس كورونا.

جاء ذلك، خلال اجتماعٍ لأعضاء اللجنة العليا للطوارئ، ومكافحة وباء "كورونا"، ووكلاء المحافظة والمستشارين وقيادات الأجهزة العسكرية والأمنية والجهات ذات العلاقة، لمناقشة تطورات الوضع الصحي في المحافظة، والإعلان الرسمي عن ظهور خمس حالات مصابة بفيروس كورونا، في محافظة عدن والمخاطر المحتملة إزاء ذلك على مواطني المحافظة، جرّاء التنقل المستمر بين المحافظات.

وقال المحافظ: "أن فتح حظر التجوال والمساجد أمام عموم المواطنين في المحافظة، جاء وفقاً للوضع الصحي المستقر خلال الفترة الماضية، وتجاوباً مع رغبة المواطنين وروحانية الشهر المبارك، مشيداً بتجاوب الجميع ومستوى الوعي الذي أظهره مواطنو المحافظة خلال المراحل السابقة".

وأقرت السلطة المحلية وفق تعميم رسمي " حالة حظر التجوال، داخل مديريات محافظة حضرموت، يبدأ من يوم الأحد تاريخ 3/5/2020م الموافق العاشر من رمضان، من الساعة التاسعة مساءً حتى الثامنة صباحاً، وحتى إشعار آخر" .

ووجهت سلطتا حضرموت "بإغلاق المنافذ الحدودية للمحافظة ابتداءً من الساعة السادسة من مساء يوم السبت، تاريخ 2/5/2020م الموافق التاسع من رمضان 1441هـ، مع إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للقادمين إلى المحافظة، في جميع المنافذ خلال فترة ما قبل الإغلاق" .

وأهاب بجميع المواطنين، الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل مستمر، في جميع المرافق والأماكن العامة، وعدم التجمهر والازدحام والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات ذات الاختصاص، كما حث جميع الأئمة والقائمين على المساجد، الالتزام بالنقاط الاحترازية التي حددها مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد سابقاً.

*في المهرة

وفي محافظة المهرة، أعلنت فرع الهيئة العامة لتنظيم النقل البري، إيقاف جميع رحلات النقل عبرشركات النقل الجماعي، ووسائل النقل الصغيرة، وشاحنات نقل البضائع بمختلف أحجامها، من تسيير أي رحلات قادمة من محافظة عدن، إلى المهرة، وذلك بعد اكتشاف حالات مؤكدة مصابة بفيروس كورونا.

وبحسب مذكرة رسمية، فإن القرار جاء بناء على توجيهات محافظ المحافظ، محمد علي ياسر، على أن يتم بدء تنفيذ هذا القرار من اليوم الخميس، 30 / إبريل / 2020م، من الساعة 12:00 بعد منتصف الليل، وحتى إشعار آخر.

وأضاف قرار الهيئة، أن الرحلات التي تم تسييرها قبل هذا القرار، يتم توقيفها عند مداخل المحافظة، ولا يتم دخولها إلاّ بعد إخضاعها للفحص الطبي، من قبل الفرق الطبية والمختصين المكلفين من قبل رئيس لجنة الطوارئ ومكتب الصحة بالمحافظة، المتواجدين على مداخل المحافظة.

* في لحج

أقرت لجنة الطوارئ لمجابهة فيروس كورونا بمحافظة لحج، برئاسة وكيل المحافظة محمد شكري، مزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأوصت لجنة الطوارئ ، في اجتماعها، بتجهيز المحجر الصحي بالمبنى الجديد للسجن المركزي بالمحافظة بمنطقة صَبِر بمديرية تُبَن، و رفده بالمعدات و المستلزمات الطبية.

واقرت تمديد اغلاق المساجد ومنع التجمعات في الأسواق، وتكليف فريق الرش الرذاذي الضبابي للعمل في إطار مناطقه المستهدفة.

كما شدَّدت اللجنة على ضرورة قيام صندوق النظافة برفع مخلَّفات القمامة في مديريَتَي الحَوطَة وتُبَن ومنع تكدسها.

وكانت السلطات الصحية في البلاد، أعلنت الأربعاء، تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) توفيت منها حالتين، في العاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن.