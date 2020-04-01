حكومة حرب واقالة معين عبدالملك .. وزير يمني يحذر الرئيس هادي من كارثة جديدة

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- عدن

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حذر وزير يمني مستقيل، الخميس، الرئيس هادي ،من تحمل وزر كارثة جديدة في الجنوب ،وطالبه بتشكيل حكومة حرب، لاستعادة محافظة عدن من مليشيات المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيًا.

وقال وزير النقل المستقيل، صالح الجبواني، في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على تويتر : فخامة الرئيس معني بتغيير معين عبد الملك رئيس الحكومة، وتشكيل حكومة حرب تنزل الميدان لاستعادة عدن.

واشار أنه "بعد سيطرة الإمارات، عبر ذراعها الانتقالي على عدن، وضربها باتفاق الرياض عرض الحائط، تخوض الآن صراعًا عسكريًا للسيطرة على محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب شرق اليمن)".

وحذر الجبواني من أن سقوط المحافطات غير الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي في الجنوب "مسألة وقت"، داعيُا هادي إلى "اجتناب تحمل وزر هذه الكارثة".

وقدم الوزير الجبواني استقالته من الحكومة، بجانب وزراء آخرين، أواخر مارس الماضي؛ احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة، الذي يتهمونه بالفساد ومحاباة الإمارات.