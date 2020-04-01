لجنة الطوارئ اليمنية تكشف رسميا تفاصيل الحالات المصابة والمتوفية بفيروس كورونا وحقيقة تسجيل اصابات جديدة

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- عدن

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بعد تصريحات وصفت بالمرتبكة لوزير الصحة اليمني ؛كشفت اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة كورونا اليوم الخميس تفاصيل الخمس الحالات المصابة بفيروس كورونا التي تم الإعلان عنها أمس في محافظة عدن(جنوبي اليمن).

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للطوارئ لمواجهة كورونا الدكتور"علي الوليدي" في مؤتمر صحفي، إن "الخمس الحالات التي تم تأكيدها (أمس) بينها حالتا وفاة سجلت لرجل وامرأة، وثلاث إصابات لاتزال تحت الرعاية الطبية الكاملة وإجراءات العزل المنسقة مع منظمة الصحة العالمية، وهي في حالة صحية مستقرة".

وأضاف "الوليدي" أن "فرق الاستجابة السريعة والترصد الوبائي مستمرة في متابعة المخالطين للحالات المسجلة سواء من أفراد أسرهم وأقاربهم وأصدقائهم أو من المخالطين لهم في المستشفيات والأماكن العامة، وغيرها".

وأشار "الوليدي" إلى أنه "تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاحترازية"، مضيفاً أن اللجنة "في اجتماع يومي وتقييم مستمر للوضع".

ودعا "الوليدي" "المواطنين إلى الالتزام بالتدابير والتعليمات الصحية الوقائية، وعدم التجمعات في الأسواق العامة، ووقف صلاة الجمعة والجماعة في هذا الظرف الاستثنائي".

وأكد المسؤول أنه "لم يتم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بوباء كورونا خلال الساعات الماضية، باستثناء الخمس الحالات المؤكدة التي تم إعلانها أمس في عدن ".

وأضاف "الوليدي" "نأمل من مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية الضغط على المليشيات الحوثية لتشارك المعلومات بشفافية مطلقة والكشف عن الحالات الموجودة لديهم، انطلاقاً من المسؤولية الأخلاقية ومن أجل حماية المواطنين اليمنيين".

وكان وزير الصحة اليمني قد اكد اصابة خمس حالات بفيروس كورونا بعدن ووفاة اثنتين منها ، لكنه عاد ليقول أن الجهات الصحية "غير متأكدة تماما من نوع المرض المنتشر في مدينة عدن، على الرغم من الإعلان الرسمي عن حالات إصابة بفيروس كورونا ".

تصريحات وزير الصحة اليمني انقر هنا

وعصر الاربعاء أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة اليمنية، تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عدن.

واكدت اللجنة في تغريدة رصدها محرر مأرب برس على حسابها في تويتر :" تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن".