محافظ عدن يصدر قرارا جديدا لمواجهة كورونا وتفاصيل اجتماع صحي موسع

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- عدن

عدد القراءات 226

اعلن محافظ عدن احمد سالم ربيع، حضر التجوال في جميع مديريات عدن لمدة 72 ساعة، اعتباراَ من اليوم الخميس 30 ابريل وحتى الاحد المقبل 2 مايو المقبل وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)

وترأس محافظ محافظة عدن احمد سالم ربيع، الخميس، اجتماعاً صحياً موسعاً، للوقوف على اخر التطورات المتصلة بفيروس كورونا وظهور حالات مؤكدة اصابتها بفيروس (كوفيد-19).

وبحسب وكالة سبأ الحكومية ناقش الاجتماع الذي ضم وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الناطق الرسمي باسم لجنة الطوارئ لمكافحة كورونا الدكتور علي الوليدي، ومدير عام مكتب الصحية بالمحافظة الدكتور جمال خدابخش، ورئيس اللجنة العلمية بلجنة الطوارئ الدكتور خالد زين، وعدد من اعضاء اللجنة، ترتيب الجهود وتوحيد الخطط والبرامج لمجابهة تفشي الوباء وانخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك.

وشدد الاجتماع، على فرق الاستجابة السريعة اعداد بيانات الحالات ومخالطيهم واعداد تقارير بذلك كل 12 ساعة، وعن سير العمل في المرافق الصحية للمحافظة.

واعتمد الاجتماع مركزين للعزل ،الاول مركز الامل لمديريات اعلی الجسر الاربع والثاني في مستشفی الجمهورية لمديريات اسفل الجسر الاربع علی ان يتم اعتماد فروع لها في بقية المديريات..مشدداً على ضرورة استقبال جميع المستشفيات العامة والخاصة الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا.

كما شدد الاجتماع، علی ضرورة اتباع الاجراءات واستخدام الاستمارات الخاصة بالمرضی والمخالطين وتفعيل دور التثقيف الصحي والتوعوي في نشر المفاهيم السليمة في الوقاية من الفيروس وكيفية اجراء الحجر المنزلي للمصاب ومخالطيه وتحديد المستويات المختلفة للعلامات والاعراض المتصلة بالحالات وتحديد اختصاصات فرق الاستجابة وتنظيم عملها وحسن ادارتها..داعياً المواطنين باخذ المعلومة الصحيحة من مصادرها وعدم الالتفات للشائعات التي تعيق عمل الطواقم الطبية وتخلق الهلع والخوف في صفوف المجتمع.

واكد محافظ عدن ،حرص السلطة المحلية على تجاوز اثار السيول ورفع اطنان من مخلفات السيول وتنظيف الشوارع والمناطق المختلفة وسيعقبها انفاذ حملة رش رذاذي وتعقيم لمختلف مديريات المحافظة..داعياً الجميع الى التبليغ عن اي حالات مشتبهه بفيروس كورونا واتخاذ السبل الكفيلة بالوقاية من الفيروس.