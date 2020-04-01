قائد عسكري بارز برتبة عميد ركن يخون الشرعية ويسلم سلاح الدولة لمليشيات الانتقالي

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اتهم مسؤول حكومي يمني، قائدا عسكريا في جزيرة سقطرى، بـ”الخيانة” بعد تسليمه أسلحة لواء في الجيش إلى مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.

وجاء الاتهام من مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، في تغريدة كتبها على حسابه في “تويتر”.

وكتب الرحبي : “الخائن العميد ناصر قيس (عميد ركن قائم بأعمال قائد اللواء أول مشاة بحري بسقطرى) سلم أسلحة اللواء بالمحافظة لمليشيات الانتقالي”.

وأشار إلى أن “عملية التسليم جاءت بتوجيهات مباشرة من العميد الإماراتي خلفان المزروعي مندوب الإمارات في سقطرى”.

والمزروعي مندوب مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية بسقطرى ويدير شركة برايم للأسماك الإماراتية بسقطرى.

وقال المسؤول الحكومي اليمني إن المزروعي “يريد أن يكون الحاكم الأول لمحافظة سقطرى”.

وتابع الرحبي: “أقول للخائن ناصر قيس وللمزروعي وابن زايد، سقطرى لن تسقط بأيديكم سيقاومكم الشجر والحجر فيها”.

وذكر أن “قوات الجيش ورجال القبائل في حالة تأهب لمواجهة محاولة اقتحام مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى”.

وبين أن هذه التطورات تجري في ظل وجود ألف جندي سعودي في سقطرى دون الإعلان عن أي موقف لدعم الشرعية والسلطة المحلية إثر اقتحام اللواء الأول مشاة بحري، من “الانتقالي”.

ولم يصدرحتى اللحظة أي تعليق من الإمارات والسعودية حول ما ذكره المسؤول اليمني.

وفي وقت سابق قال مسؤول حكومي، للأناضول، إن القوات الحكومية تمكنت من إفشال محاولة اقتحام متمردين ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى.

وذكر أن العميد الركن ناصر قيس، يرفض ويعرقل تسليم قيادة اللواء للقائد الجديد المعين من الحكومة العميدط يار ناشر باجري

وتشهد سقطرى، بين الحين والآخر، محاولات سيطرة على مرافق حيوية ينفذها مسلحون مدعومون من الإمارات، إضافة إلى عمليات تمرد لكتائب في القوات الحكومية والانضمام إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله.

وهاجم كذلك الرحبي الإمارات، وكتب على “تويتر”: “طوال العام ينشرون الخراب والدمار في معظم الدول العربية وفي شهر رمضان يرسلون غيثا لتحسين صورتهم عبر برنامج تلفزيوني. توقفوا عن نشر الخراب والتدخل في الشؤون الداخلية لليمن وليبيا وباقي الدول العربية، وهذا يكفي لتحسين صورتك”.