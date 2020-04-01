سماء مكة اليوم يشهدةظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها بالعين ..

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب،بر س- سي ان ان

عدد القراءات 356

تشهد سماء مدينة مكة في السعودية، مساء اليوم الخميس، ظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، لتعامد القمر على الكعبة.

وقالت الجمعية الفلكية بمدينة جدة، عبر حسابها بموقع "تويتر"، إنه من المتوقع أن يتعامد قمر التربيع الأول مع الكعبة عند الساعة 6:29 بتوقيت مكة، بالتزامن مع غروب الشمس، مشيرةً إلى أنه يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.

وأوضحت الجمعية الفلكية أن القمر قد أشرق في أفق مكة عند الساعة 11:39 صباح اليوم بتوقيت مكة، وبعد ذلك سيبلغ ميله ‏عرض مكة متوسطاً خط زوالها، أي التعامد، في تمام الساعة 6:29:55 ‏مساءاً، بالتزامن مع غروب ‏الشمس‎، ذلك وفقاً لما ذكر عبر صفحتها على موقع "فيسبوك".

وأضافت الجمعية أنه في لحظة التعامد، سيكون القمر على ارتفاع ‏‏89.51.51 درجة، وسيكون قرصه مضاءاً بنسبة 47.8% بنور ‏الشمس، وعلى مسافة 387.154 كيلومتر‎.

وتعد ظاهرة التعامد من الظواهر التي تؤكد دقة ‏الحسابات الفلكية لحركة الأجرام السماوية، ومنها القمر التي تجعل ‏تحديد موقعه في غاية الدقة، وفقاً لما ذكرته الجمعية عبر "فيسبوك".

ويمكن الاستعانة بهذه الظاهرة في ‏معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة، حيث يشير اتجاه القمر بالنسبة ‏للقاطنين في الأماكن البعيدة عن المسجد الحرام وقت التعامد إلى ‏اتجاه مكة.‏