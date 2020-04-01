الأمير محمد بن سلمان يتسبب في شيء يحدث لأول مرة في الميزانية السعودية

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مارب برس - سبوتنيك

عدد القراءات 968

ذكرت وسائل إعلام سعودية، أن "الإيرادات غير النفطية في المملكة شكلت نحو 33 في المائة من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية للربع الأول من العام الجاري، مرجعة السبب إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" بلغت الإيرادات غير النفطية 63.3 مليار ريال، فيما إجمالي الإيرادات 192.1 مليار ريال، مؤكدا أن الإيرادات النفطية مثلت نحو 67 في المائة من إجمالي الإيرادات في الربع الأول 2020 بعد أن بلغت نحو 128.8 مليار ريال.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك "يعكس أن استراتيجية السعودية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل عبر "رؤية 2030" تسير في الاتجاه الصحيح، حيث كان النفط يشكل قبل تطبيق الرؤية نحو 90 في المائة من الإيرادات. وتشكل الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 2020 نحو 20 في المائة من المقدر للعام كاملا، البالغ 320.1 مليار ريال، في وقت تراجعت الإيرادات غير النفطية في الربع الأول 2020 بنسبة 17 في المائة، حيث كانت 76.3 مليار ريال في الربع الأول 2019،

وذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وأكدت "الاقتصادية أن ذلك "قد يتحسن مع عودة النشاط الاقتصادي خلال العام، وبالتالي استفادة ميزانية الدولة من إعادة سداد المنشآت المستحقات المؤجلة عليها".