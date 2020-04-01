ألمانيا تصنف هذه الجماعة مليشيات ومنظمة ارهابية والسعودية ترحب

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب،برس- متابعات

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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية تصنيف مليشيا حزب الله منظمة إرهابية، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.

ونوهت الوزارة بأهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليميًا ودوليًا، وجددت التأكيد على المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار.