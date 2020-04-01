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فرار جماعي وإغلاق مستشفيات خاضة بعد اعلان خمس حالات كورونا في عدن

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب،برس-خاص
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أكدت مصادر محلية في مدينة عدن إغلاق عدد من المشتشفيات الحكومية والخاصة بعد ساعات من إعلان تسجيل خمس إصابات مؤكدة بفيروس كورونا.

وبحسب المصادر فإن مستشفى الجمهوريه الحكومي ومستشفى الشفاء بخور مكسر أغلقت أبوابها بشكل كامل بعد مغادره كل طواقمها الطبية.

واستنكر عدد من الناشطين إقدام تلك المستشفيات على الإغلاق معتبرين تنصلها عن آداء مهمتها في هذه الظروف الحرجة تخل عن إنسانيتها ومسؤوليتها تجاه المجتمع.

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