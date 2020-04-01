تعرف على اسماء المتوفيين من كرونا في عدن

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب،برس-متابعات

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أٌعلن في عدن عن أول حالتي وفاة جراء فيروس كورونا.

وتحدثت تقارير عن أن المتوفيين شقيقان"اكرم وسعيد"حسن حسين عبدالرزاق، توفيا في مستشفي في مدينة عدن.

وكانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق عن اكتشاف خمس حالات إصابة جديدة في المدينة نفسها.

إعلان يأتي ذلك وسط تحذيرات من منظمات إغاثية من أن تفشي الوباء في هذا اليمن بالتحديد سيكون له تبعات كارثية، بسبب تداعى القطاع الصحي بفعل خمس سنوات من الحرب الدائرة هناك.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت من أن الوباء ربما يكون في حالة تفش في اليمن، دون أن يتم اكتشافه.