تعميم عاجل للحوثيين بشأن ”كورونا“ بعد اتهامات لهم بعدم الكشف عن حالات الإصابة

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وجّهت وزارة الصحة العامة والسكان التابعة لسلطات الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، تعميماً عاجلاً لمكاتب الصحة والمستشفيات حول إعادة التعريف القياسي للحالات المشتبهة بفيروس كورونا.

وفي مذكّرة اطلع عليها ”مأرب برس“، دعا وزير الصحة في حكومة الحوثيين، طه المتوكل، المستشفيات ومراكز الترصد الوبائي إلى التعامل مع أي حالة تعاني من التهاب رئوي وإجراء التقييم السريري والفحوصات اللازمة الخاصة بفيروس كورونا.

ووجّه باتخاذ التدابير والإجراءات المتعلقة بالحماية الشخصية لكل من يتعامل مع مثل هذه الحالات والحالات التي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة والسعال والحمى وضيق التنفس آلام الحلق، سواء كان مسافراً أو لا.



يأتي هذا بعد اتهامات للحوثيين بإخفاء حالات إصابة بالفيروس وعدم الإعلان عنها، حيث نقلت "رويترز" الثلاثاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة وجود حالة إصابة واحدة مؤكدة بوباء كورونا في العاصمة صنعاء.

ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أنه بعد قرابة ثلاثة أسابيع، ما زال الأمر لغزا ولا يعرفون ما إذا كانت أول حالة إصابة مؤكدة مختبريا في اليمن هي بالفعل لفرد يمثل أصل ما يمكن أن يكون تفشيا مدمرا بشكل غير عادي.