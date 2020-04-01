تعميم عاجل للحوثيين بشأن ”كورونا“ بعد اتهامات لهم بعدم الكشف عن حالات الإصابة قوات ”الشرعية“ تُفشل هجوما مسلحا للسيطرة على عاصمة ”سقطرى“ أنباء عن تسجيل حالتي إصابة بفيروس ”كورونا“ في صنعاء ووزارة الصحة تحذر من تكتم مليشيا الحوثي حقيقة وقف برنامج رامز مجنون رسمي.. أم بي سي ترد مبابي: هذا الهدف الذي سجل رونالدو الأجمل بتاريخ الكرة نقابة الإعلاميين في مصر تصدر قرارا موجعا وصادما لرامز جلال ثلاث دول انتصرت على كورونا وستعود تدريجيا لحياتها السابقة الحكومة ”الشرعية“ ترحب ببيان مجلس الأمن الرافض لإعلان “الانتقالي الجنوبي“ المدعوم من الإمارات أطباء أمريكيون : تعافي 90% من مرضى كورونا بعد استخدام هذا العلاج بعد ساعات من إعلان تسجيل 5 حالات كورونا بعدن.. محافظ تعز يوجه بإغلاق كافة منافذ المخافظة
وجّهت وزارة الصحة العامة والسكان التابعة لسلطات الانقلاب الحوثية، غير المعترف بها، تعميماً عاجلاً لمكاتب الصحة والمستشفيات حول إعادة التعريف القياسي للحالات المشتبهة بفيروس كورونا.
وفي مذكّرة اطلع عليها ”مأرب برس“، دعا وزير الصحة في حكومة الحوثيين، طه المتوكل، المستشفيات ومراكز الترصد الوبائي إلى التعامل مع أي حالة تعاني من التهاب رئوي وإجراء التقييم السريري والفحوصات اللازمة الخاصة بفيروس كورونا.
ووجّه باتخاذ التدابير والإجراءات المتعلقة بالحماية الشخصية لكل من يتعامل مع مثل هذه الحالات والحالات التي تعاني من ارتفاع درجة الحرارة والسعال والحمى وضيق التنفس آلام الحلق، سواء كان مسافراً أو لا.
يأتي هذا بعد اتهامات للحوثيين بإخفاء حالات إصابة بالفيروس وعدم الإعلان عنها، حيث نقلت "رويترز" الثلاثاء، عن مصادر وصفتها بالمطلعة وجود حالة إصابة واحدة مؤكدة بوباء كورونا في العاصمة صنعاء.
ولفتت الوكالة في تقرير لها إلى أنه بعد قرابة ثلاثة أسابيع، ما زال الأمر لغزا ولا يعرفون ما إذا كانت أول حالة إصابة مؤكدة مختبريا في اليمن هي بالفعل لفرد يمثل أصل ما يمكن أن يكون تفشيا مدمرا بشكل غير عادي.