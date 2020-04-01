قوات ”الشرعية“ تُفشل هجوما مسلحا للسيطرة على عاصمة ”سقطرى“

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 1200

تمكنت القوات الحكومية، الأربعاء 29 أبريل/نيسان، من إفشال محاولة اقتحام متمردين ومسلحين تابعيين لما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، مدينة حديبو عاصمة محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب).

وقالت مصادر محلية وحكومية متطابقة إن ”مجاميع متمردة من الجيش، ومسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، بحوزتهم أربعة مدرعات وعدد من المصفحات حاولوا اقتحام مدينة حديبو والسيطرة على المؤسسات الحكومية بها“.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من إفشال عملية الاقتحام، وقامت بمطاردة المتمردين والمسلحين إلى خارج المدينة.

والسبت 25 أبريل/نيسان، أعلن المجلس، حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب"، وقال الإثنين إنه "مفوض من الشعب"، و"لن يتراجع".

وبرر المجلس الانتقالي إعلانه الحكم الذاتي بما قال إنه "تلكؤ الحكومة وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، وعدم التعاطي الإيجابي بشأن دعوات تحسين الأوضاع المعيشية".

وتتبادل الحكومة والمجلس اتهامات بالمسؤولية عن عدم تنفيذ الاتفاق الموقع بينها في 5 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، برعاية سعودية، ويتضمن 29 بندًا لمعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية في الجنوب.

وقوبل إعلان المجلس برفض واستنكار واسعين من الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وقبلية وشعبية، إضافة إلى رفض 6 محافظات جنوبية من أصل 8.

وفي بيانات منفصلة، أعلنت كل من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والتحالف العربي (تقوده السعودية) في اليمن، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخيلجي، ومنظمة التعاون الإسلامي، رفض إعلان المجلس الانتقالي بشأن الحكم الذاتي، مؤكدين على ضرورة تنفيذ اتفاق الرياض.