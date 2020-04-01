حقيقة وقف برنامج رامز مجنون رسمي.. أم بي سي ترد

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أثار برنامج المقالب "رامز مجنون رسمى" جدلاُ واسعًا، منذ الحلقة الأولى والذى يعرض حاليا فى رمضان على قناة mbc حيث طالب البعض بضرورة وقف عرضه تماما.
وكشف المتحدث الرسمى لقناة mbc مازن حايك عن حقيقة وقف عرض البرنامج الذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه.
وقال مازن : "لا نية لوقفه وأنه يعرض على شاشات 5 قنوات ويحقق أعلى نسبة مشاهدة.
وأضاف مازن: "البرنامج حقق خلال أول يومين فقط من بدء العرض 120 مليون مشاهدة على المنصات المختلفة.
برنامج "رامز مجنون رسمى" استضاف حتى الآن غادة عادل وعلى معلول وياسمين صبرى وحسن عسيرى وأمينة خليل.