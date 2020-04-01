مبابي: هذا الهدف الذي سجل رونالدو الأجمل بتاريخ الكرة

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أبدى لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، عن إعجابه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي.
واعتبر كيليان مبابي أن أفضل هدف يمكن أن يراه في تاريخ كرة القدم، هو هدف كريستيانو رونالدو "ركلة خلفية"، رفقة فريقه السابق "ريال مدريد"، في شباك نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال موسم 2017 / 2018، ضمن مسابقة "دوري أبطال أوروبا".
وأفاد نجم باريس سان جيرمان في تصريح لقناة "بي إن سبورتس"، بأن "هدف كريستيانو ضد الحارس بوفون كان هدفا أسطوريا"، مضيفاً أنه "من أفضل ما شاهد في مسيرتي الكروية".
وأضاف الدولي الفرنسي: "كريستيانو رونالدو من اللاعبين الذي أقتدي بهم في كرة القدم، وكذلك زميلي بالفريق نيمار دا سيلفا، و نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي".
وتابع المهاجم مبابي مشيرا لأفضل هدف له: "أهم هدف لي هو الذي سجلته في نهائي كأس العالم بكرواتيا، نظرا لصعوبة الفريق المنافس".
جدير بالذكر، أن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي ينتهي عقده مع فريق باريس سان جيرمان في سنة 2022، وسط تقارير إعلامية تُفيد بإمكانية انتقاله لصفوف نادي ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل.