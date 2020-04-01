نقابة الإعلاميين في مصر تصدر قرارا موجعا وصادما لرامز جلال

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قررت نقابة الإعلاميين في مصر، الأربعاء، منع ظهور “نجم المقالب” الرمضانية المتلفزة، الممثل المصري رامز جلال (47 عاما)، في أية وسيلة إعلامية تبث من داخل البلاد، لحين تسوية أوضاعه القانونية كممارس لنشاط إعلامي.

جاء ذلك بحسب نص قرار أرسلته النقابة إلى فضائية “أم بي سي” مصر (MBC) السعودية، صاحبة حقوق بث برنامج “رامز مجنون رسمي”، الذي يقدمه الممثل المصري، وفق وسائل إعلام محلية.

وقالت نقابة الإعلاميين بمصر، في القرار، إن مرصدها رصد “خروقات (لم توضحها) في برنامج “رامز مجنون رسمي”، بجانب بيان لمستشفى الأمراض النفسية (حكومية)، وتضرر مواطنين من محتوى البرنامج.

وقالت المستشفى، في بيان الإثنين، إن “البرنامج يسئ للمجتمع المصرى والصحة النفسية له، ويحمل الكثير من العنف والتعذيب والسخرية والاستهانة بالضيوف والتلذذ بآلامهم”.

وأضافت النقابة أن “رامز جلال يمارس نشاطا إعلاميا كمقدم برنامج على قناة أم بى سى وهى موجهة للمجتمع المصرى، وتحمل اسم الدولة المصرية”.

وتابعت “بالبحث عما إذا كان رامز جلال مقيدا بنقابة الإعلاميين أو حاصلًا على تصريح بمزاولة المهنة تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام”، مطالبة إياه بتصحيح هذا الوضع.

وعرضت القناة، مساء الأربعاء، الحلقة السادسة من البرنامج، واستضافت الممثلة المصرية، ياسمين رئيس.

وقال مصدر في قناة “أم بي سي” إن قرار نقابة الإعلاميين خاص بالوسائل الإعلامية التي تُبث من داخل مصر، وبذلك لا ينطبق على مجموعة قنوات MBC، حيث إنها غير مصرية، وتُبث من دولة الإمارات، بحسب موقع “مصراوي”.

وشدد المصدر على أن البرنامج مستمر في عرضه، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي MBC مصر، وMBC1، وMBC العراق، وMBC5، والتي تبث جميعها من الإمارات إلى جميع دول العالم.

ومقابل مطالب متصاعدة بوقف البرنامج، من نواب برلمانيين ومستشفى للأمراض النفسية (حكومية) وشخصيات عامة، يتصدر “رامز مجنون رسمي”، متابعات المشاهدين في مصر وبقية الدول العربية، بحسب تقارير صحافية.

ورامز جلال هو ممثل مصري كوميدي مقيد بنقابة المهن التمثيلية، وله عدد من الأفلام، بخلاف ظهوره البارز كنجم من “نجوم المقالب المتلفزة”.

ويُبث برنامج “رامز مجنون رسمي” عقب صلاة المغرب، أي أنه أول وجبة متلفزة على إفطار المصريين ودول عربية أخرى، وقُدر عدد مشاهداته في السنوات الماضية بعشرات الملايين، وهذا العام حصد المقطع الترويجي للبرنامج أكثر من 26 مليونًا في يومين.