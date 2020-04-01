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الحكومة ”الشرعية“ ترحب ببيان مجلس الأمن الرافض لإعلان “الانتقالي الجنوبي“ المدعوم من الإمارات

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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رحبت الحكومة اليمنية، ببيان مجلس الأمن الصادر، الاربعاء 29 أبريل/نيسان، والذي أعرب عن القلق الشديد إزاء إعلان ما يسمى بالمجلس الانتقالي "الإدارة الذاتية" للجنوب، وأكد ألتزمه القوي بوحدة اليمن وسلامة أراضيه.

كما رحبت الحكومة في بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، بموقف السعودية وبكافة البيانات الصادرة من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي أعربت بوضوح عن ضرورة عودة الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن إلى ما قبل الإعلان الأخير للمجلس الانتقالي (...).

وشدد على ضرورة انصياع المجلس الانتقالي وإنهاء تمرده المسلح وإلغاء إعلانه غير الدستوري والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ومقتضياته وفقا للمصفوفة المزمنة التابعة له .

كما شددت وزارة الخارجية على ضرورة توقف الانتقالي وبشكل فوري عن أي إجراءات او ممارسات من شأنها تعطيل وتقويض عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأكدت على ضرورة تحكيم العقل ومراعات الظرف الكارثي الذي ينتظر عدن في حال استمر المجلس الانتقالي في سلوكياته المتهورة والخارجة عن القانون.

والسبت الماضي، أعلن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً ما اسماها "الإدارة الذاتية" للجنوب وكذا أعلن حالة الطوارئ في عدن.

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