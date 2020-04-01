بعد ساعات من إعلان تسجيل 5 حالات كورونا بعدن.. محافظ تعز يوجه بإغلاق كافة منافذ المخافظة

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وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، الأربعاء 29 أبريل/نيسان، بإغلاق جميع المنافذ كإجراء احترازي من تفشي فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك في تعميم موجه لقائد محور تعز، ومدير شرطة المحافظة، وذلك بعد الإعلان عن تسجيل خمس حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عدن.
وقضى توجيه محافظ تعز بإغلاق جميع المنافذ باستثناء دخول البضائع والمواد التموينية حتى تستكمل الإجراءات والتدابير الصحية.
وفي وقت سابق أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، تسجيل خمس حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).