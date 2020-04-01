غريفيث: يجب حماية مأرب من الصراع

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريڤيث، أن الهجمات على محافظة مأرب اليمنية (شمال) تعيق جهود السلام.

جاء ذلك خلال اجتماع للمبعوث الأممي، الأربعاء، عبر الإنترنت مع محافظ مأرب، سلطان عرادة.

وقال غريڤيث: "يجب حماية محافظة مأرب من الصراع.. الهجمات على مأرب ستعيق جهود السلام وتفاقم الوضع الإنساني فقط".

وتشهد مأرب قتالا عنيفا بين القوات الموالية للحكومة والمسلحين الحوثيين، ازداد ضراوة بمديرية صرواح غرب المحافظة، مطلع العام الجاري عقب محاولات الحوثيين التقدم باتجاه مركز المحافظة.

وتسيطر القوات الحكومية اليمنية على غالبية مساحات محافظة مأرب بما في ذلك مركزها (مدينة مأرب)، فيما لا زال الحوثيون يبسطون نفوذهم على بعض المناطق في هذه المحافظة النفطية.

وتستضيف مدينة مأرب، نحو 750 ألف نازح من مختلف محافظات اليمن، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.