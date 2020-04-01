أبو ظبي تلتزم الصمت المطبق .. إيران تعلن عن خطط استيطانية في الجزر الإماراتية المحتلة

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأدميرال علي رضا تنكسيري عن خطط استيطانية لتوطين سكان في الجزر الإماراتية المحتلة من قبل طهران.

وقال تنكسيري في تصريح له اليوم إن مشروع الاستيطان "تنفيذ للأمر الصادر عن المرشد الأعلى علي خامنئي في وقت سابق".

وأوضح: "الجزر الايرانية في الخليج الفارسي استراتيجية جدا ونعتزم ايجاد بنية تحتية في هذه الجزر لتاهيلها من اجل توطين السكان فيها تنفيذا للامر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة".

واضاف، انه حينما يقول الرجل الاول في الدولة (قائد الثورة) بانه يجب توطين السكان في هذه الجزر فذلك يعني اننا نسعى من اجل امن المنطقة.

وفي تصريح للوكالة قال القائد العسكري: "نعتزم إيجاد بنية تحتية في هذه الجزر لتأهيلها من أجل توطين السكان فيها، تنفيذا للأمر الصادر عن القائد العام للقوات المسلحة"، في إشارة إلى خامنئي.

وأشار تنكسيري في ذات التصريح إلى بناء إيران مطارات وكواسر أمواج في الجزر الإماراتية المحتلة، مؤكدا أن الحرس الثوري أنشأ في السابق مطارا في جزيرة طنب الكبرى وطنب الصغرى الإماراتيتين المحتلتين.

وتحتل إيران منذ 1971 جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، وجزءا من جزيرة أبي موسى، التي أكملت احتلالها عام 1992, وحتى اللحظة قوبلت التصريحات الرسمية من ايران بصمت مطبق من قبل ابزظبي .