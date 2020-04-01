الكشف عن أول جهاز تنفس سعودي الصنع لمواجهة كورونا‎‎

الخميس 30 إبريل-نيسان 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-ارم نيوز

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كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأربعاء، عن نجاح أكبر بلد خليجي في تصميم أول جهاز تنفس صناعي محلي الصنع لتلبية الحاجة المتزايدة للجهاز الطبي مع ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد وحاجة البعض منهم للتنفس الصناعي.

وقال متحدث باسم الوزارة، في تصريحات صحفية، إن بلاده نجحت في إعداد جهاز تنفس بصناعة سعودية ووضعه تحت التجربة بأحد المستشفيات.

وأضاف المسؤول السعودي أن سبعة مصانع أخرى تقوم بتجارب لجهاز التنفس.

وزادت الحاجة لأجهزة التنفس الصناعي في العالم لمساعدة المصابين بفيروس كورونا الذين تتدهور حالاتهم الصحية ويحتاجون لأسرّة العناية المركزة المزودة بأجهزة التنفس الصناعي، مع أثار مخاوف حول صعوبة حصول الدول المستوردة على حاجتها المتزايدة من تلك الأجهزة من الدول المصدرة التي تواجه الطلب المتزايد ذاته داخلياً.

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد عبدالعالي، في وقتٍ سابق من الشهر الجاري، أن المملكة لديها نحو 80 ألف سرير طبي في مؤسساتها الصحية، منها 8 آلاف سرير رعاية مركزة مزوج بعدد مماثل من أجهزة التنفس الصناعي.

وسجلت السعودية التي يبلغ عدد سكانها نحو 33 مليون نسمة، قرابة 21 ألف إصابة بالمرض، ونحو ثلاثة آلاف حالة شفاء وأكثر من 150 وفاة، وقد احتل الوافدون الأجانب النسبة الأكبر بين تلك الأرقام.