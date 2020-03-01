عاجل: بيان هام من مجلس الأمن ردا على اعلان الانتقالي

الأربعاء 29 إبريل-نيسان 2020 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات خاصة

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اعرب مجلس الأمن الدولي الاربعاء عن قلقه الشديد إزاء إعلان "المجلس الانتقالي الجنوبي" الإدارة الذاتية جنوبي اليمن.

واكد المجلس في بيان اطلع عليه مارب برس قبل قليل التزامه بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه .. داعيا للتعجيل بتنفيذ اتفاق الرياض.

وقال البيان : قلقون من أن تصرفات المجلس الانتقالي قد تشتت جهود مارتن غريفيث بشأن وقف إطلاق النار.

كما حث مجلس حكومة اليمن والحوثيين على تعزيز مشاركتهما للتوصل إلى اتفاق بشأن مقترحات غريفيث.

وقال: ندعو الحوثيين للانضمام إلى الحكومة اليمنية ووقف الأعمال العدائية المستمرة لمواجهة كورونا.