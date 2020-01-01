متهم بـ 6 جرائم قتل سابقة ..نجل شقيق المروعي يقتل مواطنا في سياني إب خبر غير سار للمستفدين :قرار بايقاف المساعدات الغذائية الشهرية عن اليمن وتقلصيها الى النصف عاجل: حظر تجوال شامل في عدن على مدار 24 ساعة واغلاق المنافذ والاسواق والمساجد تصريح لوزير الصحة اليمني حول اصابات كورونا الجديدة عاجل: الصحة اليمنية تعلن تسجيل 5 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا هيئة شعبية في شبوة تتهم الإمارات ببناء مليشيات خارج الدولة كورونا ينعش أسواق العطارة في اليمن تمرد الانتقالي في الجنوب يندر بمواجهات مع السعودية وزير في الحكومة ”الشرعية“ يفضح علاقة رئيس حكومته ”معين عبدالملك" بإعلان الانفصال ويكشف عن مفاوضات أجراها مع الامارات
أقدم قيادي حوثي، الليلة الماضية، على قتل مواطن في مديرية السياني، جنوب محافظة إب، وسط اليمن.
وقالت "يمن شباب نت" نقلا عن مصادرها، إن قيادي حوثي يُدعى "زكريا فضل المروعي" وهو نجل شقيق المعين من الانقلابيين، وكيلاً لمحافظة إب " عبدالواحد المروعي" أقدم على قتل مواطن في قرية "قتر" بعزلة "العربيين" بمديرية السياني جنوب محافظة إب.
وأوضحت المصادر أن المجني عليه يُدعى " أحمد علي أحمد عامر".
ويتهم الجاني المروعي بارتكاب عدة جرائم جنائية بحق المدنيين من بينها 6 جرائم قتل سابقة ولم يتم اتخاذ أي إجراء بحقه بحكم صلته بالوكيل المروعي.
وفي منطقة الحوبان، جنوب إب، قتل المواطن (عيسى علي سعيد الحجري) من أبناء مديرية ذي السفال وأصيب آخرون برصاص مسلحين حوثيين.
في السياق أعلن إعلام أمن الحوثيين في إب عن مقتل أربعة مواطنين في مديرتي المخادر والسبرة، وأنه تم القبض على الجناة المتهمين في الحوادث.
وتشهد محافظة إب، الخاضعة للحوثيين، جرائم قتل يومية وانتهاكات جسيمة ترتكبها قيادات حوثية وعصابات مسلحة في ظل فوضى أمنية عارمة.