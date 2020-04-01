عاجل: حظر تجوال شامل في عدن على مدار 24 ساعة واغلاق المنافذ والاسواق والمساجد

الأربعاء 29 إبريل-نيسان 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- عدن

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أعلن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي، الأربعاء، حظر تجوال شامل في عدن (جنوب) العاصمة المؤقتة لليمن.

جاء ذلك ضمن عدة إجراءات لمواجهة تفشي "كورونا" في المدينة، حيث أعلنت الحكومة اليمنية في وقت سابق اليوم تسجيل 5 إصابات بالفيروس بها.

والثلاثاء، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن يكون "كورونا" انتشر في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه.

وأقر "الانتقالي"، المدعوم إماراتيا، حظر تجوال شامل في عدن على مدار الساعة، بدءا من منتصف ليل الأربعاء ولمدة 3 أيام.

كما أقر إغلاق المنافذ البرية مع السماح بدخول المواد الأساسية (المحروقات والسلع الغذائية)، إضافة إلى إقفال أسواق القات والمطاعم، والمساجد لمدة أسبوعين.

ويتحكم المجلس الانتقالي بزمام الأمور في عدن (جنوب)، منذ أغسطس/ آب الماضي، عقب قتال شرس مع القوات الحكومية انتهى بطرد الحكومة التي اتهمت الإمارات بتدبير انقلاب ثان عليها، بعد انقلاب جماعة الحوثي، وهو ما تنفيه أبوظبي.

وعصر الاربعاء أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة اليمنية، تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عدن.

واكدت اللجنة في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابها في تويتر :" تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن".