تصريح لوزير الصحة اليمني حول اصابات كورونا الجديدة

الأربعاء 29 إبريل-نيسان 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- عدن

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اعلن وزير الصحة اليمني الدكتور ناصر باعوم اليوم الاربعاء تسجيل خمس إصابات بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن.

واكد الدكتور باعوم في حديث لقناة اليمن الفضائية تسجيل 5 حالات إصابة بهذا الوباء وقال ان الفرق الطبية تقوم بما يلزم.

وسجلت اليمن أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في العاشر من الشهر الجاري لمواطن بمديرية الشحر بحضرموت، غير أن مكتب الصحة بساحل حضرموت، أعلن الاثنين الماضي، عن شِفائها.