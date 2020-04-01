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عاجل: الصحة اليمنية تعلن تسجيل 5 اصابات مؤكدة بفيروس كورونا

الأربعاء 29 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- عدن
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اعلنت وزارة الصحة اليمنية اليوم الاربعاء تسجيل 5 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وأعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة اليمنية، اليوم الأربعاء، تسجيل حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في عدن.

واكدت اللجنة في تغريدة رصدها مأرب برس على حسابها في تويتر :" تسجيل 5 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في العاصمة المؤقتة عدن".

وأضافت أنه سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر صحفي لاحقاً.

وسجل اليمن أول حالة مؤكدة بفيروس كورونا في العاشر من الشهر الجاري لمواطن بمديرية الشحر بحضرموت، واعلن لاحقا شِفاء تلك الحالة.

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