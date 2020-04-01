الأربعاء 29 إبريل-نيسان 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب،برس-الجزيرة

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الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثار تساؤلات عندما طرح إمكانية أن يصبح الضوء علاجا طبيا لكورونا (غيتي) الرئيس الأميركي دونالد ترامب أثار تساؤلات عندما طرح إمكانية أن يصبح الضوء علاجا طبيا لكورونا (غيتي) كشفت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة أمس الثلاثاء تفاصيل جديدة تتعلق بدراستها المرتقبة لطريقة تدمير الأشعة فوق البنفسجية لفيروس كورونا المستجد "سارس كوف 2" المسبب لمرض كوفيد-19، مؤكدة أن تجربتها تحاكي ضوء الشمس الطبيعي بدقة كبيرة.

وجرى تقديم ملخص هذا البحث الأسبوع الماضي في البيت الأبيض، مع مطالبة بعض العلماء بالتروي حتى نشر تقرير أكثر شمولا.

وبدأ تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر/كانون الأول الماضي في سوق للأطعمة كان يبيع حيوانات برية بطريقة غير مشروعة، وأطلق على الفيروس اسم "سارس كوف 2" (SARS-CoV-2)، وذلك لتمييزه عن فيروس "سارس كوف" (SARS-CoV) المسبب لمتلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس) والذي انتشر في 2002-2003 وسبب 774 حالة وفاة، أغلبيتها في آسيا.

وينتمي الفيروسان "سارس كوف" و"سارس كوف 2" إلى عائلة الفيروسات التاجية. وقد أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي تساؤلات عندما طرح إمكانية أن يصبح الضوء علاجا طبيا خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي يعقده للبحث في آخر المستجدات المتعلقة بكورونا.