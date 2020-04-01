وزير في الحكومة ”الشرعية“ يفضح علاقة رئيس حكومته ”معين عبدالملك" بإعلان الانفصال ويكشف عن مفاوضات أجراها مع الامارات أسرار استخباراتية سعودية تكشف لأول مرة.. ”بن لادن“ طلب دعما سعوديا في جنوب اليمن.. فكيف ردت عليه المملكة؟ هذا هو سبب الإفطار على التمر في رمضان تقرير أمريكي يكشف مستقبل الحرب في اليمن بعد إعلان ”المجلس الانتقالي“ انفصال الجنوب والمستفيد الوحيد من الإعلان الشیخ عبد الرحمن السديس يزف البشري للعالم العربي والإسلامي .. بخصوص الحرمين الشريفين اجتماع سعودي رفيع برئاسة الملك ”سلمان“ يتخذ قررا حازما بشأن إعلان ”المجلس الانتقالي“ انفصال الجنوب أمر سامي جديد من الملك سلمان .. يتعلق بإيقاف القروض 30 منظمة دولية تدق ناقوس الخطر بخصوص ”كورونا" في اليمن بعد شفاء حالة ”حضرموت“ وتأكيد إصابة بـ”صنعاء“ بعد تخلفه عن بيان الأحزاب : الناصري يعلن موقفه من تمرد الانتقالي ويتحدث عن تشكيل حكومة مصغرة الأمم المتحدة تطلق تحذيرات جديدة عن تفشي كورونا في اليمن
قال وزير النقل في الحكومة اليمنية المستقيل، صالح الجبواني، الثلاثاء 28 أبريل/نيسان، إن "الانتقالي الجنوبي" أداة بيد الإمارات تستخدمها للتفتيت لا أقل ولا أكثر.
وأكد الجبواني في تصريح لقناة "المهرية"، أن محمد بن زايد يسعى لإعادة رسم الجغرافيا في المنطقة من خلال ضرب الجمهورية اليمنية، مشيراً إلى أنه تم "تفتيت النخبة اليمنية وإذلالها وتشتيتها، وإذلال البعض منها بالرواتب".
وأوضح أن أداء رئيس الحكومة "معين عبدالملك"، أغرى الإمارات وهذا دفعهم لطرح استمراره على رأس الحكومة، وقد بقي ثلاثة أشهر في عدن بعد الانقلاب، وكأنه يشرعن ما يقوم به الانتقالي.
وتابع: ”رئيس الحكومة كان يتفاوض مع الإماراتيين، وكان يلتقي مع الوفد الإماراتي في جدة بشكل يومي“، وأضاف "وصلت الأمور في عدن إلى هذه النقطة لأن الأداء السياسي للشرعية لم يكن عند مستوى الأحداث".
وكشف الجبواني أن التحالف هدّد بقصف قوات الجيش اليمني التي تم حشدها في "شقرة" بمحافظة أبين، بعد رفض الانتقالي.
واعتبر وزير النقل أن السعوديين أصبحوا شركاء أساسيين في القرار، منوهاً إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي ضدّ ما حصل لكن وجوده في الرياض قيّده كثيراً، مؤكداً أن أبناء الجنوب ضد مشروع الانتقالي إلا أن غياب القيادة سيجعل هذا المشروع أمر واقع.