الشیخ عبد الرحمن السديس يزف البشري للعالم العربي والإسلامي .. بخصوص الحرمين الشريفين

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قال الرئیس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشیخ عبد الرحمن السديس، الیوم الثلاثاء، إن أبواب الحرمین الشريفین ستفتح أمام المصلین قريبا.
وقال السديس، عبر حساب الرئاسة الرسمي على "سناب شات"، "أبشركم بأنھا إن شاء الله أيام، وتنكشف الغمة عن ھذه الأمة، ونعود إلى الحرمین للطواف وللسعي وللصلاة".
وتابع التأكید بأن الأمور ستعود بإذن الله كما كانت؛ مضيفا "الدولة أحرص منا على هذا الأمر".
كما دعا إلى عدم التسرع في التحرر من القیود المفروضة ضمن الإجراءات الاحترازية المفروضة بسبب كورونا.
وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وافق في وقت سابق على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين، وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة مع استمرار تعليق دخول المصلين.