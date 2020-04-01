اجتماع سعودي رفيع برئاسة الملك ”سلمان“ يتخذ قررا حازما بشأن إعلان ”المجلس الانتقالي“ انفصال الجنوب

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أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء 28 أبريل/نيسان، على ضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية باليمن إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من قبل ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا.
ووفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، فإن جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، فقد شددت كذلك على ضرورة "تأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظى بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة".
ودعت الحكومة السعودية للعمل "على التعجيل" بتنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي.
وأشاد المجلس بمبادرة التحالف تمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، لما تمثله من استمرار الجدية والرغبة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، في شهر رمضان، ولدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على سلامة أمن ووحدة واستقرار اليمن.