بن بريك يتحدى التحالف وطائراته وإرباك كبير يضرب مليشيات الانتقالي

الثلاثاء 28 إبريل-نيسان 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- عدن

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تعيش قيادات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الامارات حالة من الارباك الواضح بعد بيان التحالف وتوالي البيانات المحلية والاقليمية والدولية الرافضة لاعلانهم الأخير.

وصعد القيادي الانتقالي المدعو هاني بن بريك ضد التحالف وتحدى طائراته التي قال انها لا تحسم معركة.

وفي تغريدة له على تويتر، قال نائب رئيس "الانتقالي" إن "الطائرات لا تحسم معركة"، وإنه "لولا القوات الجنوبية لما استطاع التحالف أن يحرر شبراً من الأرض".

وكتب بن بريك قائلاً: لولا القوات الجنوبية لما استطاع التحالف أن يحرر شبرا من الأرض".

وأضاف القيادي الانتقالي : "الطائرات لاتحسم معركة وهذه خمس سنوات ودخلنا السادسة لم يستطع التحالف بجيش الإخونج أن يحرر محافظة شمالية بالكامل، بل في الشهور الأخيرة سقطت الجوف ونهم، ومأرب مهددة"حد قوله.

وكان التحالف قد وصف إعلان المجلس بـ"المستغرب" مطالباً بعودة الأوضاع إلى إلى سابق وضعها في العاصمة المؤقتة عدن.

وشدد بيان التحالف العربي " على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه، ووقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية، والعودة لاستكمال تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير".