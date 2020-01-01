الحكومة تكشف حقيقة خضوعها لحزب الاصلاح وتتحدث عن : أمر واحد استخدمه الحوثي والانتقالي معا وانقلاب ثاني بعدن

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نفى المتحدث باسم الحكومة راجح بادي تهم قيادات ما يسمى المجلس الانتقالي وأنصاره، للحكومة اليمنية بأنها تحت سيطرة حزب الإصلاح، في رده على سؤال صحيفة "الشرق الأوسط".
وقال "إنها تهمة لم تعدْ تنطلي على أحد، وهي الحجة ذاتها التي استخدمها الحوثيون في إسقاط العاصمة صنعاء".
وأضاف بادي " الحكومة مكونة من 38 وزيراً؛ (حزب الإصلاح) لديه 4 حقائب إضافة إلى وزير دولة من دون حقيبة، والحكومة الحالية مشكّلة من أحزاب عدة، فهناك المؤتمر الشعبي العام، والحزب الاشتراكي، والتنظيم الناصري، والحراك الجنوبي، وهناك أيضا تكنوقراط".
ووصف متحدث الحكومة بأن ما حدث في عدن بأنه "انقلاب على اتفاق الرياض، أما الحكومة في عدن فقد جرى الانقلاب عليها في أغسطس من العام الماضي".
ويتخذ المجلس الانتقالي من حزب الإصلاح شماعة للتمرد على الشرعية، وهي ذات التهمة التي أطلقها الحوثيون قبل سيطرتهم على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014م .