رويترز تنشر تقريرا خطيرا عن كورونا في اليمن:سيناريو مخيف محتمل ضحاياه عشرات آلاف الوفيات وإصابة أكثر من نصف الشعب «حالة مؤكدة بصنعاء ومعلومات جديدة عن أول مصاب» الحكومة تكشف حقيقة خضوعها لحزب الاصلاح وتتحدث عن : أمر واحد استخدمه الحوثي والانتقالي معا وانقلاب ثاني بعدن تركيا تعلن موقفا واضحا تجاه اليمن ووحدته وتوجه نصائح للاطراف اليمنية الانتقالي يتلقى ضربة جديدة من دولة كبرى ردا على بيانه الانفصالي منها اليمن ولبنان..لجنة الإنقاذ العالمية تحذر من مليار إصابة محتملة بفيروس كورونا هبوط أثقل وأضخم طائرة شحن في العالم في ألمانيا الرئيس الأمريكي" ترامب " لا يستبعد طلب تعويضات من الصين عن ضرر "كورونا"في العالم "السعودية"استقرار اليمن خط أحمر بيان عاجل من وزارة الدفاع التونسية بخصوص مزاعم اتاحة الأراضي التونسية لأردوغان فيروس كورونا:لماذاتتجه أنظار العالم الى الهند للحصول على لقاح
شددت السفارة الأميركية في اليمن اليوم الثلاثاء على ضرورة العودة إلى اتفاق الرياض، رافضةً "الخطوات الأحادية" التي تم اتخاذها ما يسمى المجلس الانتقالي في عدن.
وجاء في بيان نشرته السفارة الأميركية لدى اليمن على حسابها في موقع "تويتر" أن السفير الأميركي كريستوفر هنزل "يعرب عن قلقه إزاء الإجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً في اليمن.
وقال هنزل إن "اتخاذ خطوات أحادية الجانب كهذه لا يؤدي إلا إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في اليمن".
كما اعتبر أن "هذه الإجراءات غير مجدية لا سيما في أوقات تتعرض فيها البلاد لتهديد فيروس كورونا".
ودعا السفير الأميركي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى العودة إلى العملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض.
وكان تحالف دعم الشرعية قد أكد أمس الاثنين، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في عدن وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، مؤكداً ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.