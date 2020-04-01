الانتقالي يتلقى ضربة جديدة من دولة كبرى ردا على بيانه الانفصالي

الثلاثاء 28 إبريل-نيسان 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- عدن

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شددت السفارة الأميركية في اليمن اليوم الثلاثاء على ضرورة العودة إلى اتفاق الرياض، رافضةً "الخطوات الأحادية" التي تم اتخاذها ما يسمى المجلس الانتقالي في عدن.

وجاء في بيان نشرته السفارة الأميركية لدى اليمن على حسابها في موقع "تويتر" أن السفير الأميركي كريستوفر هنزل "يعرب عن قلقه إزاء الإجراءات التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً في اليمن.

وقال هنزل إن "اتخاذ خطوات أحادية الجانب كهذه لا يؤدي إلا إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار في اليمن".

كما اعتبر أن "هذه الإجراءات غير مجدية لا سيما في أوقات تتعرض فيها البلاد لتهديد فيروس كورونا".

ودعا السفير الأميركي المجلس الانتقالي الجنوبي إلى العودة إلى العملية السياسية المنصوص عليها في اتفاق الرياض.

وكان تحالف دعم الشرعية قد أكد أمس الاثنين، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق وضعها، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي عبر بيانه الأخير وما ترتب عليه من تطورات للأحداث في عدن وبعض المحافظات الجنوبية بالجمهورية اليمنية، مؤكداً ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.