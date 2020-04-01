منها اليمن ولبنان..لجنة الإنقاذ العالمية تحذر من مليار إصابة محتملة بفيروس كورونا

الثلاثاء 28 إبريل-نيسان 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب،برس-سي ان ان

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في بلدان تشهد أزمات تقدّر لجنة الإنقاذ الدولية "IRC" احتمال وجود ما يصل إلى مليار إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلدان المتأثرة من الأزمات ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة للحد من انتشار الفيروس.

وفي أسوأ سيناريو، تحذر اللجنة من أن الأمر قد يؤدي إلى ما يصل إلى 3.2 مليون حالة وفاة.

قد يهمك أيضاً 211 ألف وفاة بفيروس كورونا عالميًا.. والإصابات تتجاوز 3 ملايين و52 ألفًا وقال ديفيد ميليباند الرئيس والمدير التنفيذي للجنة الإنقاذ الدولية: "يجب أن تكون هذه الأرقام بمثابة إنذار للإستيقاظ"، مضيفاً: "الوزن الكامل المدمر وغير المتناسب لهذا الوباء لم يتم الشعور به بعد في أكثر دول العالم هشاشة وتمزيقاً بالحروب".

وفي بيان، ذكرت اللجنة أنها جمعت التقديرات بناءً على النمذجة والبيانات التي أنتجتها الكلية الملكية في لندن، ومنظمة الصحة العالمية "WHO".

وقام تقرير الكلية الملكية في لندن، الذي أشارت إليه اللجنة، بنمذجة معدلات الوفيات في ظل سياسات قمع مختلفة.

وأخذ التقرير بعين الاعتبار متغيرات مثل اقتصاد البلاد، والتركيبة السكانية، وقدرة الرعاية الصحيّة المُقدّرة.

لجنة الإنقاذ العالمية تحذر من مليار إصابة محتملة بفيروس كورونا في بلدان تشهد أزمات فرد من الدفاع المدني اليمني يرش مطهراً على زميله في العاصمة اليمنية صنعاء وسط جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في 12 أبريل/نيسان من عام 2020. قد يهمك أيضاً أطباء يقولون إن فيروس كورونا يسبب سكتات دماغية مفاجئة لدى الشباب وتتضمن البلدان المتضررة من الأزمات التي أشارت إليها اللجنة 34 بلداً، وهي: أفغانستان، وبوروندي، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وتشاد، وكولومبيا، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسلفادور، وإثيوبيا، واليونان، والعراق، والأردن، وكينيا، ولبنان، وليبيريا، وليبيا، ومالي، وميانمار، والنيجر، ونيجيريا، وباكستان، وسيراليون، والصومال، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتايلاند، وأوغندا، وفنزويلا، واليمن.