هبوط أثقل وأضخم طائرة شحن في العالم في ألمانيا

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هبطت طائرة أنطونوف إيه أن - 225، أضخم وأثقل طائرة في العالم، في مطار مدينة لايبزيغ الألمانية، وعلى متنها إمدادات طبية صينية.
وضمن الإمدادات الطبية، 25 مليون كمامة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من مساعدات طلبتها الحكومة الألمانية من الصين.
وكان في استقبال الطائرة، وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور.