آخر الاخبار

هبوط أثقل وأضخم طائرة شحن في العالم في ألمانيا الرئيس الأمريكي" ترامب " لا يستبعد طلب تعويضات من الصين عن ضرر "كورونا"في العالم "السعودية"استقرار اليمن خط أحمر بيان عاجل من وزارة الدفاع التونسية بخصوص مزاعم اتاحة الأراضي التونسية لأردوغان فيروس كورونا:لماذاتتجه أنظار العالم الى الهند للحصول على لقاح "الانتقالي"يعلن برنامجا اقتصاديا لإدارة الجنوب رفض عربي ودولي واسع لإعلان "الانتقالي"ودعوات لتطبيق سريع لاتفاق الرياض موقف جامعة الدول العربية من بيان المجلس الانتقالي الجنوبي يمنع أي مسؤول يمني من دخولها.. الامارات تعزل جزيرة يمنية استراتيجية في قلب ”باب المندب“ عن محيطها اليمني وتحولها الى قاعدة عسكرية وتمنع رفع العلم اليمني فيها بعد اعلان الانفصال.. أول محور عسكري يعلن ”الجاهزية القصوى“ ويؤكد: ”فقط ننتظر توجيهات الرئيس لتحرير عدن من مليشا المجلس الانتقالي“

هبوط أثقل وأضخم طائرة شحن في العالم في ألمانيا

الثلاثاء 28 إبريل-نيسان 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب،برس- منوعات
عدد القراءات 311

هبطت طائرة أنطونوف إيه أن - 225، أضخم وأثقل طائرة في العالم، في مطار مدينة لايبزيغ الألمانية، وعلى متنها إمدادات طبية صينية.

وضمن الإمدادات الطبية، 25 مليون كمامة، بالإضافة إلى أنواع أخرى من مساعدات طلبتها الحكومة الألمانية من الصين.

وكان في استقبال الطائرة، وزيرة الدفاع الألمانية أنغريت كرامب كارينباور.

إقراء أيضاً
الشيخ محمد راتب النابلسي : هذه رسالة الله لأهل الأرض بشأن فيروس كورونا
فنانة يمنية شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب - شاهد
كورونا يهدد رامز جلال.. وإجراء طبي عاجل بحقه
ترامب يصيب الأطباء بالذعر
فتوى إماراتية تسمح بإطلاق أول يانصيب وألعاب قمار
فنانة شهيرة تفاجئ الجميع باعتزالها الفن
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس