هبوط أثقل وأضخم طائرة شحن في العالم في ألمانيا الرئيس الأمريكي" ترامب " لا يستبعد طلب تعويضات من الصين عن ضرر "كورونا"في العالم "السعودية"استقرار اليمن خط أحمر بيان عاجل من وزارة الدفاع التونسية بخصوص مزاعم اتاحة الأراضي التونسية لأردوغان فيروس كورونا:لماذاتتجه أنظار العالم الى الهند للحصول على لقاح "الانتقالي"يعلن برنامجا اقتصاديا لإدارة الجنوب رفض عربي ودولي واسع لإعلان "الانتقالي"ودعوات لتطبيق سريع لاتفاق الرياض موقف جامعة الدول العربية من بيان المجلس الانتقالي الجنوبي يمنع أي مسؤول يمني من دخولها.. الامارات تعزل جزيرة يمنية استراتيجية في قلب ”باب المندب“ عن محيطها اليمني وتحولها الى قاعدة عسكرية وتمنع رفع العلم اليمني فيها بعد اعلان الانفصال.. أول محور عسكري يعلن ”الجاهزية القصوى“ ويؤكد: ”فقط ننتظر توجيهات الرئيس لتحرير عدن من مليشا المجلس الانتقالي“
أثار الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (الاثنين)،في مؤتمر صحفي، احتمال طلب تعويضات من الصين بمليارات الدولارات عن ضرر فيروس كورونا المستجد الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.
وأعلن ترمب خلال مؤتمره الصحافي اليومي المخصص لوباء (كوفيد - 19) «نحن مستاؤون من الصين»، مضيفاً أنه كان من الممكن «ردع المرض من المصدر، وما كان تفشى في العالم أجمع».
وتابع ترمب «توجد عدة وسائل لمحاسبتها، نجري تحقيقات جدية جداً» بهذه المسألة، حسبما نقل تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبعد هذا التصريح، سألت صحافية ترمب عن مقال في مجلة «بيلد» الألمانية يطلب من بكين دفع 165 مليار دولار كتعويض إلى ألمانيا.
وأجاب ترمب «نتحدث عن مبلغ أكبر بكثير»، مضيفاً «لم نحدد بعد المبلغ النهائي، لكنه سيكون كبيراً».
ولفت إلى أن «الضرر لم يلحق فقط بالولايات المتحدة بل بالعالم أجمع». وتسجل الولايات المتحدة نحو مليون إصابة بكوفيد - 19 و56 ألف وفاة.
ونتيجة لتدابير العزل المفروضة لاحتواء الوباء، يواجه اقتصادها صعوبات شديدة. وقال ترمب «لن ننسى أبداً هؤلاء الناس الذي تمت التضحية بهم بسبب نقص الكفاءة، أو ربما بسبب أمر آخر، في وقت كان يمكن حماية العالم».
ومنذ أسابيع، يتهم ترمب بكين بالتأخر في إبلاغ العالم عن مدى انتشار الوباء والكذب بشأن العدد الحقيقي للوفيات على أراضيها. ولم تستبعد إدارته أن يكون الفيروس قد صدر من مختبر أبحاث عن الخفافيش في ووهان عن طريق الخطأ. وفي 18 أبريل (نيسان)، حذر ترمب الصين من «التداعيات» المحتملة إذا «كانت مسؤولة عن علم» عن الوباء.