فيروس كورونا:لماذاتتجه أنظار العالم الى الهند للحصول على لقاح

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تعمل ست شركات هندية على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأسبوع الماضي إن الولايات المتحدة والهند تعملان معا، لتطوير لقاحات ضد فيروس كورونا.
لم يكن تصريح بومبيو مفاجئا تماما. ويدير البلدان برنامجا مشتركا لتطوير اللقاحات، منذ أكثر من ثلاثة عقود.
فقد عملا معا على وقف حمى الضنك والأمراض المعوية، والأنفلونزا والسل ضمن ذلك البرنامج.
ومن المقرر إجراء تجارب على لقاح لحمى الضنك في المستقبل القريب.
وتعد الهند من أكبر مصنعي الأدوية الواسعة الانتشار واللقاحات في العالم، فهي موطن لنحو ستة من كبريات الشركات المصنعة للقاحات، ومجموعة من الشركات الأصغر التي تصنع جرعات ضد شلل الأطفال، الالتهاب السحايا، الالتهاب الرئوي، الحصبة، النكاف، الحصبة الألمانية، وغيرها من الأمراض الأخرى. وتقوم الآن ست شركات هندية بتطوير لقاحات، ضد الفيروس الذي يسبب مرض كوفيد 19.