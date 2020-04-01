في تعليقه على إعلان الانفصال.. ”بن سلمان“ يخيب آمال الامارات ويوجه رسالة شديدة اللهجة لـ”الانتقالي الجنوبي“

الثلاثاء 28 إبريل-نيسان 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، الاثنين 27 أبريل/نيسان، أن المملكة العربية السعودية تضع الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستعادة مؤسسات دولته في أعلى أولوياتها.

وفي سلسلة تغريدات على ”تويتر“، رصدها ”مأرب برس“، دعا ”بن سلمان“ الحكومة اليمنية الشرعية، وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم من الامارات، إلى سرعة عودة ممثليهم في اللجان وفرق العمل وغرف العمليات المشتركة تحت إشراف التحالف لتسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" الذي ترعاه المملكة.

وأضاف: "‏أكد بيان تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي المستغرب وفي مقدمتها المملكة والإمارات العربية المتحدة حرصهما وعملهما الدائم على أمن واستقرار اليمن وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ودعمه للحكومة الشرعية لخدمة الشعب اليمني الشقيق“.

وتابع :" ‏التعجيل في تنفيذ اتفاق الرياض مسؤولية وطنية تقع على عاتق الطرفين الموقعين عليه استجابة لتطلعات الشعب اليمني ورغبته في السلام في ظل الجهود المبذولة والمستمرة من التحالف في دعم وتشجيع الطرفين لتنفيذ اتفاق الرياض وعدم القيام باي خطوات تصعيديه مخالفة لاتفاق الرياض.

والسبت، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي حالة الطوارئ العامة، وتدشين ما أسماه ”الادارة الذاتية للجنوب“.

وفجر الاثنين، أكد التحالف العربي، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، تعليقاً على تدشين المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب" باليمن.

وشدد التحالف، في بيان، على أن "المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده المتفق عليها".

وطالب الأطراف اليمنية بـ"وقف أي نشاطات أو تحركات تصعيدية"، مؤكدا استمرار دعمه للشرعية اليمنية.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، رعت الرياض اتفاقا بين الحكومة الشرعية و"الانتقالي الجنوبي"، عقب نزاع مسلح بينهما في الجنوب، قبل شهر آنذاك، وحددت شهرين مهلة زمنية للتنفيذ، غير أن معظم بنود الاتفاق لا سيما الأمنية منها لم تنفذ حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة.