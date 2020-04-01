بيان جديد من وزارة الصحة اليمنية بخصوص فيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الاثنين، عن شفاء حالة الإصابة الوحيدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في اليمن.
وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في تغريدة على حسابها في "تويتر": "نعلن رسمياً شفاء حالة الإصابة بفيروس كورونا الوحيدة المسجلة بمدينة الشحر في محافظة حضرموت".
وأكدت اللجنة أن "الفحوصات الطبية والسريرية التي أُجريت على المريض ومخالطيه كانت سلبية".
وكانت الصحة اليمنية أعلنت، في 10 نيسان/أبريل الجاري، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لرجل ستيني يعمل في ميناء الشحر شرق مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت، شرقي اليمن.