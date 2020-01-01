أول تهديد من الحكومة اليمنية للانتقالي وداعميه .. كشفت ما سيحدث اذا لم يلغي الانتقالي بيانه المتهور فورا

الثلاثاء 28 إبريل-نيسان 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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هددت الحكومة اليمنية،الاثنين، ما يسمى المجلس الانتقالي وداعميه ، اذا لم يلغي بيانه الذي وصفته بالمتهور دون تأخير .

وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن على المجلس الانتقالي الآن ودون أي تأخير إلغاء بيانهم المتهور والرجوع لجادة الصواب والالتزام وتنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض والمصفوفة المزمنة التابعة له.

وشدد الحضرمي على أنهم إذا لم يقوموا بذلك فسيتحملون وداعميهم مسؤولية ليس فقط تقويض اتفاق الرياض بل أيضا عملية السلام في اليمن، بحسب وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وأكد أن الحكومة لم توقع اتفاق الرياض العام الماضي لتغيير شكل الدولة بل للملمة الجهود وتوحيد الصفوف لمواجهة المليشيات الحوثية وحفاظا على الثوابت الوطنية المدعومة في كل قرارات الشرعية الدولية ممثلة بمجلس الأمن وعلى رأسها وحدة وسيادة واستقلال وسلامة الأراضي اليمنية.

كما أكد أن الحكومة الشرعية سعت بكل جد لتنفيذ اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر الماضي، وأنها نفذت ما عليه وفقا للمصفوفة التابعة للاتفاق التي تم التوقيع عليها في يناير هذا العام، وأن المجلس الانتقالي لم ينفذ شيئا منه.. مشيرا إلى أن اعلان المجلس الانتقالي لما اسماه "الإدارة الذاتية للجنوب" أمر مرفوض وينسف جهود تنفيذ اتفاق الرياض ويعد اعلانا رافضا لمقتضياته.

جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، لمناقشة مستجدات عملية السلام وجهود المبعوث الاممي وتداعيات اعلان المجلس الانتقالي الجنوبي حول ما اسماه "الإدارة الذاتية للجنوب".

وثمن الحضرمي دعم المملكة المتحدة للحكومة الشرعية ولجهود السلام الأممية بما في ذلك المساعدات الإنسانية والاغاثية المقدمة لليمن.. مؤكدا حرص الحكومة على السلام الشامل والدائم والمبني على المرجعيات الثلاث والثوابت الوطنية، لافتا إلى أن الحكومة واستنادا إلى ذلك قامت بإرسال ملاحظاتها للمبعوث الاممي حول مبادرته المقدمة مؤخرا.

وأضاف بأننا سنتعاطى بكل إيجابية مع جهود المبعوث الأممي لتحقيق السلام الشامل والدائم وفقا للمرجعيات الثلاث والثوابت الوطنية، مشيرا بأن ذلك يأتي في إطار ترحيب الحكومة بمبادرة الأمين الام للأمم المتحدة وإعلان التحالف استمرار وقف اطلاق النار ومن اجل توحيد الجهود للتصدي لجائحة كورونا واحتمالية انتشارها في اليمن.

من جانبه اشار وزير الدولة البريطاني إلى أن الطريق الوحد لحل الازمة في اليمن هو عبر الجهود الأممية وان أفعال المجلس الانتقالي الاخيرة غير مبررة ولن تخدم السلام في اليمن.

وأكد دعم بلاده للحكومة اليمنية ولأمن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية ولجهود المبعوث الاممي ومبادرته للسلام.

وأضاف ندعم السلام والاستقرار في اليمن وعلى الجميع أن يعمل لدعم عملية السلام الاممي وجهود المبعوث الاممي.

كما عبر عن قلقه من تداعيات تدهور الاقتصاد واحتمال انتشار وباء كورونا الجديد في اليمن وهو ما سيشكل تحديا كبيرا امام الحكومة اليمنية.