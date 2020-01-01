في ردها على بيان التحالف :الامارات تنحاز للانفصاليين وتخادع الجميع

الثلاثاء 28 إبريل-نيسان 2020 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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علقت الامارات الداعم الرئيس للمتمردين في جنوب اليمن ، على بيان التحالف العربي الاخير بشأن تصعيد ما يسمى المجلس الانتقالي.

وقال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الاثنين، أن بيان تحالف دعم الشرعية يأتي من حرص واضح على اليمن وعلى اتفاق الرياض.

ورغم تشديد الوزير قرقاش على أن تطبيق اتفاق الرياض كاملا ،أساسي للعمل السياسي في المرحلة القادمة؛ الا انه لم يخفي في سياق حديثه مواقف الامارات المنحازة لمليشيات الانتقالي.

وفي اشارة واضحة تؤكد مضي الامارات في دعم الانتقالي والانحياز لطرفهم؛ قال قرقاش في تغريدة على حسابه على تويتر أن "الإحباط من التأخر في تطبيق الاتفاق لا يجب أن يكون سببا لتغيير الأوضاع من طرف واحد" ويقصد طرف الانتقالي.

إلى ذلك، شدد على ثقته بالسعودية، قائلاً: "ثقتنا في حرص السعودية الشقيقة على تطبيق اتفاق الرياض مطلقة".

كما أكد أن تطبيق نص اتفاق الرياض والالتزام بروحه سيكون عنوان المرحلة وحجر أساس في الرؤية الإقليمية والدولية للحل السياسي في اليمن، مضيفاً أن "بيان التحالف يؤكد على ضرورة التزام كافة الأطراف بتنفيذ الاتفاق حرصا على تماسك الموقف السياسي والعسكري، وتمهيدا لاستحقاقات المرحلة التالية".

يأتي هذا بعد أن شدد تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الاثنين، إثر إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وما ترتب عليه من تطورات في العاصمة المؤقتة عدن وبعض المحافظات اليمنية الجنوبية، على ضرورة إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض والعمل على التعجيل بتنفيذه.

كما أوضح التحالف أنه اتخذ ولا يزال خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد صفوف اليمنيين، وعودة مؤسسات الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب، وأن المسؤولية تقع على الأطراف الموقعة على الاتفاق لاتخاذ خطوات وطنية واضحة باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق عليها في إطار مصفوفة تنفيذ الاتفاق المزمنة الموقع عليها من الطرفين.