موقف اوروبي يغضب الانتقالي الجنوبي

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أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، رفضه إعلان المجلس الانتقالي "الحكم الذاتي" في المحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها.
وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيير فيمون، إن إعلان "الانتقالي" يقف عائقاً أمام جهود الأمم المتحدة في التوصل إلى السلام في اليمن.
من جانبه، دعا المتحدث الرسمي باسم إدارة الشؤون الخارجية الأوروبية، بيتر ستانو، في تصريحات صحفية، المجلس الانتقالي والحكومة إلى تطبيق اتفاق الرياض.
وأوضح المسؤول الأوروبي أن إعلان "الانتقالي" سيتسبب بمشاكل ويعيق جهود الأمم المتحدة التي تسعى لتسوية أزمة الصراع في اليمن.
بدوره، أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث اليوم الاثنين عن قلقه إزاء إعلان المجلس الانتقالي تفعيل الإدارة الذاتية في المحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها.
وأمس الأول، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تفعيل الإدارة الذاتية وإعلان حالة الطوارئ في المحافظات الجنوبية التي يسيطر عليها.
وأعلنت ست محافظات جنوبية من أصل ثمان رفضها إعلان "الانتقالي" وتأييدها للحكومة الشرعية. ”.