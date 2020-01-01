بريطانيا تحدد موقفا واضحا من الانتقالي والشرعية

الإثنين 27 إبريل-نيسان 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، إن أفعال المجلس الانتقالي الاخيرة غير مبررة ولن تخدم السلام في اليمن، وأن الطريق الوحيد لحل الازمة في اليمن هو عبر الجهود الأممية.

وأكد كليفرلي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، دعم بلاده للحكومة اليمنية ولأمن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية ولجهود المبعوث الاممي ومبادرته للسلام.

وأضاف ندعم السلام والاستقرار في اليمن وعلى الجميع أن يعمل لدعم عملية السلام الاممي وجهود المبعوث الاممي.

وعبر عن قلقه من تداعيات تدهور الاقتصاد واحتمال انتشار وباء كورونا الجديد في اليمن وهو ما سيشكل تحديا كبيرا امام الحكومة اليمنية