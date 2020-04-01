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عبّر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث عن قلقه، بسبب إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي.
وقال غريفيث، في بيان، اليوم الاثنين: "إن تحول الأحداث الأخير مخيّب للآمال، خاصة أن مدينة عدن ومناطق أخرى في الجنوب لم تتعاف بعد من السيول الأخيرة وتواجه خطر جائحة فيروس كورونا الجديد".
كما دعا إلى الإسراع في تنفيذ اتفاقية الرياض بدعم من التحالف بقيادة السعودية، مضيفاً أن نجاح هذه الاتفاقية يجب أن يحقق فوائد لأهل الجنوب، لا سيما فيما يتعلق بتحسين الخدمات العامة والأمن.
وتابع "الآن أكثر من أي وقت مضى، يجب على جميع الفاعلين السياسيين التعاون بحسن نية والامتناع عن اتخاذ إجراءات تصعيدية ووضع مصالح اليمنيين في المقام الأول".
وأضاف غريفيث: "اتفاقية الرياض تنص على مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في المشاورات بشأن الحل السياسي النهائي لإنهاء الصراع في اليمن، وخدمة مصالح اليمنيين في عموم البلاد".